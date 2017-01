- Det er imidlertid betimelig å be velgere fra alle partier om å holde sine folkevalgte i ørene i denne saken. Noen politikere forsøker fortsatt å få en konsekvensutredning til å høres ut som en harmløs kunnskapsinnhenting, til tross for at dette er feil, skriver nyvalgt leder i Vestvågøy Venstre, Rolf Zimmermann.