<table style="text-align: left; width: 100%;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td><img style="width: 220px; height: 147px;" alt="Del dit nettabonnement med famile, slekt og venner. Det er gratis for Lofot-Tidendes abonnenter." src="http://www.lofot-tidende.no/static/local/ftp/teaserlinje/aid_IMG_7371_220.jpg"></td> <td><img style="width: 220px; height: 147px;" alt="Evig Ung en retro serie fotografier fra gamle dager i Lofot-Tidende" src="http://www.lofot-tidende.no/static/local/ftp/teaserlinje/evigung_IMG_7366_220.jpg"></td> <td><img style="width: 220px; height: 147px;" alt="webcam from Lofoten. Look at the ferry Moskenes Bodø, Ramberg Flakstad, Leknes Loftsenteret Town Hall Rådhuset på Leknes nettkamera webkamera" src="http://www.lofot-tidende.no/static/local/ftp/teaserlinje/webcamLofotenIMG_7367_220.jpg"></td> <td><img style="width: 220px; height: 147px;" alt="Søk i dødsannonsene for Lofoten" src="http://www.lofot-tidende.no/static/local/ftp/teaserlinje/gravdal_kirkegaard_01-01-IMG_6578_22px.jpg"></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.lofot-tidende.no/tilgang/dele/#/deck=subscription_sharing"> <h2 class="am-articleEntry-mainTitle am-txt--head" itemprop="headline">Del abonnementet</h2> </a></td> <td><a href="http://www.lofot-tidende.no/bildeserier/evig-ung"> <h2 class="am-articleEntry-mainTitle am-txt--head" itemprop="headline">Evig Ung</h2> </a></td> <td><a href="http://www.lofot-tidende.no/webkamera"> <h2 class="am-articleEntry-mainTitle am-txt--head" itemprop="headline">Webkamera</h2> </a></td> <td><a href="http://www.lofot-tidende.no/vis/dodsannonser"> <h2 class="am-articleEntry-mainTitle am-txt--head" itemprop="headline">Dødsannonsene</h2> </a></td> </tr> </tbody> </table>